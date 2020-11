Stad Utrecht is een badmintonschool rijker

UTRECHT - Al enkele weken is Utrecht en omstreken een Badmintonschool rijker. Nieuwegeiner Eric Martherus zinspeelt al enkele jaren om een Badmintonschool in de regio Utrecht te starten. Samen met Andrea Grim (jeugdbestuurslid OSM Maarssen), trainster Tiny Boeren en trainster Celeste Greve (uit Houten) is dit plan in de 1e corona periode uitgewerkt.

Eric Martherus is gymleraar, heeft een CIOS en Academy voor Lichamelijk Opvoeding achtergrond, is gelicenseerd sportleider 4 trainer badminton, Tiny Boeren heeft een Sportleider 3 badminton met licentie en Celeste Greve heeft een Sportleider 2 badminton diploma. Celeste speelt momenteel 3e divisie bij BC Amersfoort. Onlangs hebben de trainers ook de Athletics Skills Model instructeur (ASM) opleiding afgerond.

Doelstelling is om jeugdige badmintonspelers op te leiden, met een veelzijdig, gericht en gestructureerde aanbod. Om te komen tot een goede badmintonspeler is de motorische ontwikkeling belangrijk. Daarbij zal de focus ook worden gelegd naar techniek en tactiek. Het mentale en fysieke gedeelte is zeker een speerpunt.

Waar in andere delen van Nederland al langer talent centra’s zijn, is dit nog niet het geval in de regio Utrecht. ”Daarom deze stap”….volgens Eric Martherus. Badmintonschool Utrecht is ook onderdeel van het topsport netwerk Utrecht. Spelers die bij de badmintonschool trainen blijven lid van hun club en blijven daar ook trainen.

Op dit moment trainen spelers van diverse verenigingen bij Badmintonschool Utrecht. O.a. Van badmintonclub OSM Maarssen, BV Houten en BC ’t Gein Nieuwegein.

Celeste Greve, woonachtig in Houten, is een van de trainers van Badmintonschool Utrecht. “Had ik vroeger ook maar zo’n kans gekregen” ……..vertelt zij.

“Dan had ik waarschijnlijk eerder het niveau behaald dan wat ik nu speel.”…. Celeste speelt nu 3e divisie bij BV Amersfoort.

Jits Karczewski is jeugdlid van OSM Maarssen. Hij traint bij zijn club, maar ook bij de Badmintonschool Utrecht. Op de badmintonschool zien wij dat Jits snel de aanwijzingen oppakt die de trainers hem daar geven. “Maar naast hard trainen is plezier ook belangrijk”……vinden de trainers!

Sverre Dalhuisen is ook jeugdlid van OSM Maarssen, hij traint bij zijn club en 1x bij de badmintonschool. “Ik moest hier even wennen aan het tempo van trainen” , vertelt Sverre!

Voordeel van spelen bij de badmintonschool is dat je verschillende spelers tegenkom die van verschillende badmintonclubs zijn.

Wil je ook een keer meetrainen? Dat kan altijd. Badmintonschool Utrecht traint op de maandagavond van 18.00-19.30 uur in de sporthal “de Speler” in Ondiep (Utrecht).

Kijk ook even op onze website www.badmintonschoolutrecht.nl

Voor andere informatie of vragen, mail naar info@badmintonschoolutrecht.nl