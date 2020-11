KBS De Achtbaan opent maandag 16 november weer haar deuren

.UTRECHT - In verband met meerdere covid-19 besmettingen was het schoolgebouw van KBS De Achtbaan sinds woensdag 4 november gesloten. De leerlingen kregen in deze periode onderwijs op afstand.

In overleg met de GGD is besloten dat de school weer open kan. Er zijn sinds vrijdag 6 november geen nieuwe leerkracht besmettingen bijgekomen. Alle positief geteste leerkrachten zijn uitgeziekt en kunnen vanaf aanstaande maandag weer lesgeven in de klas. Ook een aantal kinderen was positief getest. Zij zijn in quarantaine gegaan en kunnen, als ze klachtenvrij zijn, vanaf maandag weer naar school. De bron van de besmettingen is niet duidelijk geworden. Voor de zekerheid is tijdens de sluiting van het gebouw de school grondig schoongemaakt. Daarnaast neemt KBS De Achtbaan een aantal aanvullende maatregelen. Het aantal volwassenen in de school wordt verder beperkt; zo zal bijvoorbeeld tot de kerstvakantie geen beroep worden gedaan op invalleerkrachten. Bij uitval van een leerkracht gaat de groep naar huis en krijgt online onderwijs. Alle leerkrachten gaan in de gangen een mondkapje dragen. Voor de bovenbouw heeft de GGD het aanvullende advies gegeven om leerkrachten 1,5 meter afstand te laten houden van de kinderen.

Tjeerd de Jong, voorzitter van het bestuur van de Katholieke Scholenstichting waar KBS de Achtbaan deel van uitmaakt zegt: “Het was vervelend maar noodzakelijk om de school anderhalve week te sluiten. Leerkrachten en schoolleiding hebben heel zorgvuldig gehandeld door direct over te stappen op onderwijs op afstand. Ik ben tevreden dat de continuïteit van het onderwijs op deze manier goed gewaarborgd is geweest.” Schoolleider Marieke Molier vult aan: “Het onderwijs op afstand is goed verlopen. De leerkrachten hebben vanuit huis instructiefilmpjes opgenomen en online met de kinderen gewerkt, soms zelfs terwijl ze nog ziek waren. Ook wil ik de ouders bedanken. Onderwijs op afstand is alleen mogelijk dankzij hun steun en flexibiliteit. Wij verheugen ons erop de kinderen maandag weer op school te zien!” KBS de Achtbaan is een basisschool in Leidsche Rijn en onderdeel van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). Op de Achtbaan is veel aandacht voor kunst- en cultuur en voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen.