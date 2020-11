‘Band Maatvol wint de Kracht van Samen award’

UTRECHT - Voor de tweede keer is de Kracht van Samen award uitgereikt voor het beste vrijwilligersinitiatief. De band Maatvol is verkozen tot winnaar. Blij verrast nam de band 12 november de award in ontvangst uit handen van de Minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink. De award is een initiatief van zorgorganisatie Reinaerde.

“De buitenoptredens van de band Maatvol in coronatijd hebben impact en zijn een bron van plezier. Ze zorgen voor verbinding met de samenleving en laten zien wat de ‘Kracht van Samen’ is ”, zo stelde de minister.

De band trad dit voorjaar een aantal keer op voor mensen met een beperking: in tuinen, onder balkons en op parkeerplaatsen. De bewoners die niet naar dagbesteding konden, genoten vanuit de woning van de vrolijke muziek en de gezelligheid. Niet alleen de bewoners waren er blij mee. Ook de bandleden beleefden veel plezier aan het contact met de bewoners en het samen zingen. Maatvol: “Het was een heel fijne ervaring voor ons allemaal.” (bekijk het filmpje van Maatvol: https://bit.ly/3eUjT7M)

Winnaar symbool voor alle aandacht voor mensen met een beperking

Volgens de jury staat de winnaar van dit jaar symbool voor alle initiatieven in coronatijd. Daarmee is de award ook gegund aan al die andere activiteiten in coronatijd. Alle wensen, groeten, cadeaus en activiteiten voor mensen met een beperking, zorgden voor plezier, beurden hen op en gaven hen iets om naar uit te kijken.

Belangrijke prijs

Het is de tweede keer dat de Kracht van Samen award wordt uitgereikt. Voor de award waren drie activiteiten genomineerd: de online geluklessen voor cliënten bij Reinaerde door Nanette van der Heiden, de Truckersdag van de Heygraeff en de band Maatvol.

Een fysieke uitreiking was dit jaar niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. De drie kanshebbers waren via een onlineverbinding aanwezig.

Minister Rick Brink legt uit waarom dit zo’n belangrijke prijs is: “Met de Kracht van Samen award wil Reinaerde vrijwilligers in het zonnetje zetten en aandacht vragen voor hun bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen met een beperking. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor cliënten, begeleiders en Reinaerde. Alleen al het feit dat je speciaal voor hem of haar komt, betekent veel voor een cliënt. Het geeft betekenis aan hun dag en hun leven.”

Iedereen heeft een rol van betekenis

Er is voor iedereen passend vrijwilligerswerk. Klein of groot. Vaak of eenmalig. Met een groep mensen of individueel. Reinaerde-bestuurder Ella van Lingen: “Iedereen heeft een rol van betekenis. Ieder mens draagt bij aan het samen leven, in de wereld in het klein en in het groot. Vrijwilligers en cliënten beleven plezier aan elkaar, leren van elkaar en ervaren beiden voldoening uit het contact. Het geeft betekenis aan hun dag, hun week, hun leven. Als jij dit zelf ook wil ervaren of jezelf wilt ontwikkelen, ben je van harte welkom!” Mensen die meer willen weten kunnen een e-mail sturen naar: informelezorg@reinaerde.nl.