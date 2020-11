Utrechtse gemeenten inspireren elkaar tijdens Climate Challenge

UTRECHT -

De Climate Challenge begon in Amersfoort en ging vijf weken lang, kriskras door de provincie om op 13 november te eindigen in Zeist. Wethouders lieten elkaar en de inwoners zien waar zij op het gebied van verduurzaming mee bezig zijn.

Warmtescan

Er kwamen vele voorbeelden voorbij van zonnepanelen op daken: bij gemeentehuizen, brandweerkazernes, sporthallen, (agrarische) bedrijven, huur- en koopwoningen. Duidelijk werd ook dat veel gemeenten hun inwoners laagdrempelig adviseren bij het verduurzamen van hun woningen. Sommigen met een rondrijdende informatiebus, anderen hebben een permanent informatiecentrum ingericht in een drukbezochte winkelstraat en Oudewater gebruikt een rondreizende maquette om haar inwoners te bereiken. Energieambassadeurs komen in verschillende gemeenten bij mensen aan huis, bijvoorbeeld om een warmtescan te maken. Ook lieten diverse gemeenten een (agrarisch) bedrijf zien dat goede stappen zet qua verduurzaming of met auto’s-op-waterstof rijdt.

Informeren en inspireren

Gedeputeerde Huib van Essen van Energietransitie is onder de indruk van de vele projecten: ‘Het zijn vooral ook voorbeelden die navolging verdienen. En dat was ook het idee achter deze challenge: elkaar informeren en inspireren!’

Wethouder Wouter Catsburg van Zeist daagde in zijn filmpje op zijn beurt Huib van Essen uit om te laten zien wat de provincie kan doen om gemeenten te helpen bij het versnellen van de verduurzaming.

Energie van onderop

Van Essen: ‘We doen heel veel, laat ik een paar voorbeelden noemen. We hebben trainingen georganiseerd voor gemeenteambtenaren hoe zij hun bewoners kunnen betrekken bij het zoeken van locaties voor opwek van zonne- en windenergie. We bieden scholen hulp bij het plaatsen van zonnepanelen op daken. We hebben een pool van projectleiders gemaakt die lokale energiecoöperaties kunnen ondersteunen. We hebben ook leningen en subsidies beschikbaar voor lokale initiatieven. Dit omdat we het heel belangrijk vinden om de energie van onderop in de samenleving te gebruiken. Daarnaast helpen we gemeenten om hun bedrijven te helpen energie te besparen. Daar hebben we een instrument voor ontwikkeld dat handhavers en adviseurs van de gemeenten kunnen gebruiken tijdens hun bedrijvenbezoeken.”

Vervolg

Met het twitteren van een slotfilmpje door Huib van Essen zit de Climate Challenge erop. Van Essen: ‘De energietransitie gaat natuurlijk gewoon door. Geïnspireerd door elkaars positieve energie, gaan we daar samen met nog meer enthousiasme mee verder. Op naar een heel schone en energiezuinige provincie Utrecht!’

Wie benieuwd is naar de 27 filmpjes van de Climate Challenge: deze zijn te vinden op de Energiewerkplaats: www.energiewerkplaatsutrecht.nl/climatechallenge