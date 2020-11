Utrechtse partijen roepen kinderen op hun ideeën voor de kerstvakantie te delen

UTRECHT - GroenLinks, D66, ChristenUnie en PvdA roepen Utrechtse kinderen op om hun ideeën voor de kerstvakantie op te sturen naar de gemeente. GroenLinks raadslid Marcel Vonk: “Nu we met de feestdagen allemaal thuiszitten en veel gezellige activiteiten niet doorgaan, kunnen goede ideeën helpen om er voor Utrechtse kinderen toch een hele leuke kerstvakantie van te maken.” Tijdens het vragenuurtje donderdag vragen de partijen het stadsbestuur of zij kinderen weer actief wil aanmoedigen hun ideeën op te sturen.

Afgelopen zomervakantie deed de gemeente dit ook. Met succes. Er kwamen in totaal 63 aanvragen binnen. Hiervan werden 11 ideeën uitgevoerd, waaronder een zelfontworpen parcours op een grasveld in Veldhuizen en een gekleurd hinkelpad in Lunetten. Deze initiatieven worden betaald uit het initiatievenfonds. Dit geldpotje, bedoeld voor bewonersinitiatieven die bijdragen aan de buurt, is sinds deze zomer ook toegankelijk gemaakt voor kinderen. Kinderen kunnen hun ideeën opsturen door te bellen of appen met Nick van de gemeente Utrecht op 06- 34136990. Deze werkwijze loopt nu tot 1 januari 2021. Wat GroenLinks, D66, CU en PvdA betreft wordt dit op z’n minst verlengd tot het einde van de kerstvakantie.