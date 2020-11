De Muze van Utrecht; een film over de familie die een hotel begon

UTRECHT - Cineast Martin de Vries heeft drie jaar lang de familie Barendregt gevolgd tijdens de realisatie van hun ‘bouwval tot hotel’ in Utrecht. Op indringende en humoristische wijze, geeft hij een intiem inkijkje bij een hechte familie die samen een avontuur aangaan. Het resultaat is een film met het herkenbare wel en wee die thuis horen bij iedere familie, op scherp gezet door het immense project wat nooit lijkt te eindigen.

Van Bouwval tot Hotel

Het oude hotel, vroeger ook wel bekend als ‘Parkhotel Eijtinger’ werd 40 jaar bewoond door de vorige eigenaresse die niet meer in staat was het hotel te onderhouden. Het hotel aan de Tolsteegsingel kwam in de verkoop en zodoende nam de familie Barendregt het stokje over om de bouwval volledig op te knappen. Een uitdagende klus die niet zonder slag of stoot verloopt en waar de verhoudingen binnen de familie op de proef worden gesteld.

Familie Barendregt

Na het overlijden van hun beide partners, krijgen broer en zus, Paul en Cocky Barendregt, een steeds hechtere band met elkaar. Dit resulteert in een droom; een heus familiehotel. Samen met hun dochters, Bo, Puk en Belle, blazen zij het vervallen hotel nieuw leven in over een traject van drie jaar. Met behulp van de verborgen aanwezigheid van hun overleden geliefden trachten zij hun doel te bereiken.

Filmvertoning

De trailer van de film is al te zien via deze link; https://youtu.be/zB4uz4bD_Sk. De vertoning van de volledige film zal nog even op zich laten wachten. MUZE Hotel Utrecht waar de hele film om draait, is al wel te bewonderen via www.muzehotelutrecht.com/ of loop gezellig even binnen bij Tolsteegsingel nummer 34.