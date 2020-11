Aanpassing dienstregeling U-OV per 15 november

UTRECHT - U-OV past vanaf zondag 15 november de dienstregeling van buslijnen aan. Zo kunnen we onze reizigers een betrouwbare dienstregeling blijven bieden.

De coronacrisis laat diepe sporen na in het openbaar vervoer. We zien de effecten van de coronapandemie en de quarantaineregels in de beschikbaarheid van onze chauffeurs.

Door de afname van beschikbaar rijdend personeel komt de dienstregeling onder druk te staan. U-OV vindt betrouwbaar openbaar vervoer belangrijk. Dat iedereen zoveel mogelijk kan rekenen op een bus of tram op het aangegeven tijdstip. U-OV heeft daarom samen met provincie Utrecht besloten om de dienstregeling aan te passen en daarvoor in basis de zomerdienstregeling te gebruiken.

De aanpassingen in de dienstregeling gaan in op zondag 15 november en gelden in principe tot de start van de nieuwe dienstregeling op 3 januari 2021. Meer informatie over de dienstregeling per 3 januari volgt na vaststelling van het vervoerplan door het College van Gedeputeerde Staten.

De belangrijkste aanpassingen

· Lijnen 1, 3, 7 en 8 rijden van maandag t/m zaterdag overdag 4x per uur (was 6x per uur).

· Lijn 4 rijdt tussen Terwijde en Utrecht CS alleen in de spits 4x per uur, in de daluren 2x per uur.

· Lijn 6 rijdt geen extra ritten tussen Utrecht CS - Galgenwaard in de spits (van 8x per uur naar 4x per uur).

· Spitslijn 18 vervalt. Lijn 4 en U-link 28 zijn het alternatief.

· Lijn 24 rijdt aan het begin en einde van de spits 2x per uur (was 4x per uur).

· Lijn 27 rijdt niet in de daluren en gaat in de spits 2x per uur rijden (was 4x per uur).

· Lijn 28 rijdt in de spits 6x per uur (was 8x per uur).

· Lijn 29 rijdt tussen De Meern en Utrecht Science Park in de spits 4x per uur (was 6x per uur)

· Lijn 30 rijdt 2x per uur (was 4x per uur).

· Lijn 31 blijft in de spits 4x per uur rijden tussen IJsselstein Europalaan en Utrecht Science Park. In de daluren rijden de ritten tot Nieuwegein i.p.v. IJsselstein. Op het traject Utrecht Science Park – Bilthoven rijdt lijn 31 in de spits 2x per uur (was 4x per uur).

· Lijn 33 rijdt in de (brede) spits 2x per uur (was 4-8x per uur).

· Lijn 35 vervalt. De alternatieven zijn reizen per trein via Utrecht CS met tram 22 of lijn 28, of met lijn 50 en een overstap op lijn 34 bij halte Jordanlaan.

· Lijn 48 rijdt in de spits tussen Nieuwegein en Maarssen 2x per uur (was 4x per uur).

· Lijn 63 rijdt in de spits 2x per uur (was 4x per uur).

· Lijn 65 rijdt in de spits(richting) tussen Utrecht CS en Plettenburg 4x per uur (was 6-8x per uur).

· Lijn 85/285 rijden in de spits in de spits 2x per uur (was 4x per uur), lijn 285 rijdt in de spitsrichting wel 4x per uur tussen Utrecht CS en Papendorp.

· Lijn 94 vervalt in de ochtendspits. Lijn 90 is het alternatief.

· Spitslijn 247 vervalt. Er zijn meerdere alternatieven: lijn 47 of met de trein via Utrecht CS.

· Spitslijn 281 vervalt. Er zijn meerdere alternatieven: met trein en overstap op tram 22 of lijn 29, of met lijn 47 met overstap op lijn 31/33/34.