Intocht Sinterklaas online

UTRECHT - Komend weekend komt Sinterklaas aan in Nederland. Door de coronapandemie is er geen Utrechtse intocht mogelijk. Gelukkig laat de Sint zich wel online zien dat hij in Utrecht aan is gekomen en zijn de avonturen van Sint en zijn pieten online op RTV Utrecht te bekijken.

Op zondag 15 november komt Sinterklaas aan in Utrecht. Dit is te bekijken op RTV Utrecht. Presentatrice Caroline Geijsman zit er helemaal klaar voor in de RTV Utrecht-studio en Rick de Reporter staat klaar bij de Weerdsluis. Maar of het helemaal goed gaat… Om 10.00, 12.00 en 16.15 kunt u meekijken naar de Utrechtse avonturen van de Sint.

Wie geen genoeg krijgt van alle mooie Sinterklaasverhalen, kan komende tijd zijn hart ophalen aan de Sinterklaas-podcasts met Sinterklaasverhalen. De podcasts zijn te beluisteren op www.duic.nl in de weken tussen 15 november en 5 december.