5000 vierkante meter actuele kunst in de oude centrale bibliotheek Utrecht

UTRECHT - In de oude Centrale Bibliotheek op de Stadhuisbrug opent op 12 november een heus pop-up museum. Het van boekenkasten ontdane gebouw toont zich in haar volle glorie. Op 5000 vierkante meter is werk te zien van 70 nationale en internationale bekende kunstenaars, makers waarvan het merendeel een band met Utrecht heeft. UtrechtDownUnder, een project van Kunstliefde, duikt om de paar jaar op in de Binnenstad met actuele kunst. Schilderijen, tekeningen, beelden, installaties, performances en video’s; tot 21 december is er een keur aan actueel werk te zien. Voor de afdeling Transformers maakte Roland Sohier een enorme wandcollage met de titel Carnaval is Over, een knipoog naar het begin van corona. Bij de Materiaalverleiders pakte Amerentske Koopman uit met een 10 meter lang schilderwerk op de muur.

In de kelder, op de afdeling Kritische Geesten, is onder andere indringend werk te zien van Sadik Kwaisk Alfreji en Fernando Sanchez Castillo.

Het Centraal Museum komt met video’s uit de collectie en toont werk van drie jonge kunstenaars. SETUP presenteert i.s.m. kunstenaar Casper de Jong de Sorry Not Sorry Machine. Hier is de bezoeker aan zet.

Versleten linoleum

UtrechtDownUnder wil niet alleen kunst tonen maar ook een waardig afscheid nemen van de plek waar menigeen uren met de neus in de boeken zat. In het rijksmonument bekroont de kleurrijke glas-in-lood koepel uit begin vorige eeuw drie verdiepingen. Vanaf het balkon op de derde etage sta je oog in oog met de beelden van Pieter d’Hont in het timpaan van het stadhuis. De stad openbaart zich aan drie kanten, vol verrassingen, dichterbij dan vanaf de Dom. Leerlingen van de Nimeto bouwden weliswaar enkele noodzakelijke muurtjes om schilderijen op te hangen, maar de opzet van de organisatoren was om het pand zoveel mogelijk te laten zoals aangetroffen. Op de voormalige muziekafdeling is het herkenbare blauwe linoleum versleten. De sporen verraden waar vroeger de kasten stonden, daar is de vloer dof. Eromheen het resultaat van jaren goed boenen, een spiegelgladde maar versleten vloer. Het ontsierende systeemplafond, dat later in de jaren 80 is aangebracht, was voor sommige kunstenaars aanleiding voor nieuw werk.

Eigenaar gemeente Utrecht heeft Kunstliefde, organisator van UtrechtDownUnder, het gebouw tijdelijk gegund.

Het markante rijksmonument op de Stadhuisbrug was sinds 1975 in gebruik als bibliotheek nadat V&D verhuisde naar Hoog Catharijne. Begin dit jaar verhuisde de bibliotheek naar Post Neude. Voordat de gemeente het hele voormalige V&D-pand in de verkoop zet wordt het tijdelijk verhuurd.

UtrechtDownUnder is uit noodzaak in het leven geroepen, als vervolg op de Utrechtse Salons die door het Centraal Museum in de jaren 90 georganiseerd werden. In vergelijking met andere grote steden is er weinig ruimte in de stad voor beeldende kunst. Organisator Kunstliefde realiseerde eerdere edities in de werfkelders (2013 en 2017 ) en de voormalige gevangenis Wolvenplein (2015). De kracht van UtrechtDownUnder ligt in de presentatie van actuele kunst voor een breed publiek op een bijzondere locatie

De tentoonstelling in het vier verdiepingen tellende gebouw is ruim opgezet. Noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in verband met het coronavirus zijn van kracht.