Woonzorglocatie De Lindeborg verwelkomt haar eerste bewoners

Na een intensieve en succesvolle verbouwing verhuizen deze week de eerste bewoners naar hun nieuwe appartement in De Lindeborg. De dagen voor dit bijzondere moment waren hectisch. Het hele team in Utrecht stak de handen uit de mouwen om de puntjes op de i te zetten, alle ruimtes in te richten en het pand klaar te maken voor ontvangst.De Lindeborg biedt woonzorgappartementen die variëren in grootte van 34 tot 71 m2. De appartementen zijn verdeeld over de drie etages en het souterrain. Tien appartementen kijken uit op de Maliebaan, de andere appartementen liggen aan de achterzijde van het pand. Ieder appartement bestaat uit een woonkamer, eventueel een aparte slaapkamer, een kitchenette en een badkamer. Een aantal beschikt zelfs over een eigen terras. Achter het huis bevindt zich een ruime, besloten binnentuin met een koetshuis voor gezamenlijk gebruik. Het gebouw is volledig afgestemd op de mobiliteits- en veiligheidsbehoeften van ouderen.Bij De Lindeborg wonen ouderen zelfstandig, met alle benodigde zorg binnen handbereik. De lichte tot zeer intensieve zorg van de bewoners wordt geleverd door eigen personeel. Zo kan er dag en nacht vertrouwd worden op een professioneel team en persoonlijke aandacht.Wilt u meer weten over de locatie in hartje Utrecht of bent u geïnteresseerd in een bezichtiging? Meer informatie vindt u op www.domusmagnus.com/utrecht of kunt u telefonisch opvragen via 085-0645910.