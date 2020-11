Sint Maarten wordt thuis beleefd

UTRECHT - De tiende Sint Maarten Parade liep niet door de binnenstad en er was ook geen Ronde van Sint Maarten op het Berlijnplein. Toch ging deze jubileumeditie van de grote Utrechtse optocht niet ongemerkt voorbij: de Ronde van Sint Maarten @home werd door veel Utrechters thuis meebeleefd in de vorm van een sprankelende film van ruim drie kwartier. De première die op 11 november om 19 uur tegelijkertijd op RTV Utrecht en UStad werd uitgezonden, is door de kijkers enthousiast ontvangen. Velen hadden gehoor gegeven aan de oproep om een lichtje voor het raam te zetten als teken van saamhorigheid in Sint Maartenstad Utrecht.

De film toont een schat aan Utrechts talent op het gebied van lichtsculpturen, muziek, theater, circus, vermengd met ontroerende achtergrondverhalen en beelden uit 10 jaar Sint Maarten Parade. De opnames zijn gemaakt op tal van locaties in regio & stad, waaronder Stadion Galgenwaard en de Werkspoorkathedraal. De film is terug te zien via RTV Utrecht/gemist en op www.rondevansintmaarten.nl. Op de site zijn ook de foto’s van het maakproces te bekijken en kun je nog steeds verhalen over het thema arm en rijk toevoegen.

Geef om je stad

Ook de inzamelingsactie voor Stichting Noodhulp Utrecht en de Sint Maarten Parade loopt nog door. We delen de mantel van Sint Maarten delen door de helft van elke euro aan mensen in financiële nood te geven. Alle info is te vinden op www.rondevansintmaarten.nl

#deel je licht #deel je verhaal #geef om je stad