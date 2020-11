Drie redenen om over te stappen van zorgverzekering

Op 12 november zijn de premies en de inhoud van alle zorgverzekering van 2021 bekend. Vanaf dat moment kun je overstappen naar een nieuwe zorgverzekering die het beste past bij jouw wensen en budget. Independer geeft je drie redenen waarom overstappen verstandig kan zijn.

1- Je zorgwensen voor 2021 zijn veranderd

Verwacht je een kindje in het nieuwe jaar? Denk je in 2021 vaker of juist minder vaak naar de tandarts of fysiotherapeut te gaan? Is de orthodontiebehandeling van je kind volgend jaar afgerond? Bij zulke veranderingen is het slim om eens goed te kijken of je huidige zorgverzekering nog wel past bij je wensen voor volgend jaar. Goede kans dat de beste verzekeringsdeal voor jouw zorgwensen volgend jaar een andere is dan je huidige zorgverzekering. Je kunt je pakket natuurlijk aanpassen bij je eigen zorgverzekeraar. Maar kijk ook eens naar wat andere verzekeraars te bieden hebben. Dat kan je veel geld schelen. Bij Independer kun je de premies en de inhoud van bijna alle zorgverzekeringen eenvoudig met elkaar vergelijken. Vind je er een die bij je past, dan kun je deze meestal direct afsluiten.

2- Er is geen contract meer tussen jouw zorgaanbieder en jouw zorgverzekeraar

Elk jaar onderhandelen zorgaanbieders en -verzekeraars over nieuwe contracten. Heeft jouw zorgverzekeraar een contract afgesloten met jouw zorgaanbieder? Dan krijg je je zorgkosten vergoed. Is dit niet zo, dan betaal je soms een gedeelte uit eigen zak. Contracten veranderen elk jaar. Dat kan ook bij jouw huidige zorgverzekering gebeuren. Laat je niet verrassen door onverwachte kosten en check elk jaar even of je nog goed zit. Op de contracteringspagina van Independer kun je eenvoudig zien hoe dit voor jou zit in 2021. Kies je voor een restitutieverzekering, dan ben je voor vrijwel alle zorg verzekerd. Een bezoek aan de huisarts is trouwens altijd gedekt, hoe je ook verzekerd bent.

3- Besparen op je vaste lasten

Misschien moet je volgend jaar extra op je uitgaven letten en wil je graag besparen. Hou je aanvullende verzekeringen daarom nog eens goed tegen het licht. Soms is de premie die je in een heel jaar betaalt hoger dan de kosten voor een behandeling. Ga je bijvoorbeeld alleen twee keer per jaar naar de tandarts voor controle, of soms voor een gaatje? Hiervoor zelf betalen kan voordeliger zijn dan een tandartsverzekering. Verwacht je geen grote ingrepen in 2021? Dan kun je overwegen om je eigen risico te verhogen. Daarmee gaat je maandpremie omlaag. Belangrijk: als je tóch hoge zorgkosten maakt, moet je wel geld hebben om dat verhoogde eigen risico zelf te kunnen betalen. Kortom, genoeg redenen om ook dit jaar weer kritisch naar je zorgverzekering te kijken. Met de zorgvergelijker van Independer kun je de beste verzekering voor jouw situatie kiezen, en direct overstappen als je dat wil. Ga met een gerust gevoel het nieuwe jaar in en regel voor 1 januari 2021 je nieuwe zorgverzekering.