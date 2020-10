Oké, we kunnen natuurlijk niet allemaal een kantoor hebben zoals Google, waar we met glijbanen van de ene naar de andere verdieping zoeven en in de pauze lekker chillen met een jamsessie of een dutje in de aquariumruimte. Maar toch zijn er best veel dingen die jij kunt doen om, naast kantoorruimte zoeken in de bruisende stad Utrecht, een kantoor met een hippe uitstraling te creëren. Hieronder geven we je een aantal tips

Hou het speels

Je hebt op kantoor altijd een aantal vaststaande elementen waar je niet om heen kunt, en dat hoeft ook helemaal niet, want je gaat er natuurlijk ook naartoe om te werken. Dus je zult sowieso bureaus met stoelen en computers moeten hebben. En dat moet natuurlijk allemaal wel ergonomisch zijn. Toch kun je ook hierin hippere keuzes maken. Denk bijvoorbeeld aan industriële bureaus of hippe sta-bureaus of zelfs bureaus waar je op een skippybal aan kunt zitten. Denk vooral out of the box: heb je een afgesloten vergaderruimte nodig? Zet dan gewoon een vintage caravan in je kantoortuin. Wil je kunnen relaxen in de pauze? Hang dan hangmatten op in de kantine.

Lekker groen

Planten op de werkvloer zijn niet alleen gezond en goed voor de productiviteit van de medewerkers, ze zijn ook nog eens hartstikke hip. Ook hier geldt dat je best een beetje creatief mag zijn in je keuzes en niet hoeft te kiezen voor de standaard kantoor ficus. Het moet natuurlijk wel een beetje praktisch zijn en niet te veel onderhoud nodig hebben, maar je kunt ook kiezen voor een green wall: een volledige muur vol met verschillende plantjes met een handig bewateringssysteem, of als je de ruimte hebt, zet dan gerust een echte boom neer. Wil je helemaal meegaan in de planten trends? Dan kun je het kantoor ook nog opfrissen met vrolijke vintage hangplanten.

Coronaproof en gezond

Een modern kantoor is natuurlijk ook coronaproof. Dat betekent dat er zo min mogelijk voorwerpen zijn die door iedereen aangeraakt worden, dat de anderhalve meter maatregel eenvoudig na te leven is en iedereen veilig en gezond kan werken. Een hip kantoor heeft daarnaast ook een kantine die gezonde voeding stimuleert en biedt een prettige atmosfeer om in te werken. De tijd van flikkerende tl-verlichting en hoofdpijn veroorzakende klimaatsystemen is nu echt wel voorbij.

Kantoordier

Het is wetenschappelijk bewezen dat het aaien van een dier goed is voor je gezondheid en stress kan verminderen. En daarnaast is een dier op kantoor ook gewoon hartstikke knus en huiselijk. Al zou het geweldig zijn en super hip, een kantoor alpaca is misschien niet de beste keuze. Het is handig om voor een praktisch kantoordier te gaan zoals een hond, poes of knaagdier. Medewerkers vinden het prettig wanneer er een informele sfeer op de werkvloer heerst, en hoe bereik je dat nou beter dan met een kantoordier. Hou er rekening mee dat een kantoorhond, kat of konijn wel goede zorg nodig heeft.

Combineer modern met ouderwets

Als er iets hip is, dan is het wel de combinatie van stokoude dingen met de nieuwste gadgets. Voor de aankleding van je kantoor hoef je daarom ook echt niet naar een dure zaak om je meubilair en accessoires te verzamelen. Je kunt ook gerust de kringloopwinkels afstruinen of online zoeken naar mooie items voor je kantoor. Hang bijvoorbeeld die ouwe schommel van de kinderen op of zet die stokoude kast neer die je op de kop hebt getikt.

Zo bespaar je niet alleen veel geld en geef je je kantoor een extra hippe uitstraling, het is ook nog eens duurzaam omdat je hergebruikt, en duurzaamheid is helemaal hip.