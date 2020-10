In 2019 stapten ruim 1,7 miljoen mensen in Nederland over van energieleverancier. Dit aantal steeg in vergelijking met 2018 met meer dan 6 procent. Door de coronacrisis zitten op het moment veel mensen een stuk meer thuis. Hierdoor zal er natuurlijk meer energie verbruikt worden. Dit zorgt er dan weer voor dat Nederlanders de behoefte hebben om over te stoppen. Dit willen ze doen om natuurlijk hun energiekosten terug te dringen. Vergelijk je energie bij EasySwitch om erachter te komen of er voor jou een betere optie beschikbaar is. Alvast een gratis feit: de energietarieven zijn op het moment extreem laag.

Historisch lage prijzen

Een reden om juist op dit moment over te stappen gaat over het feit dat de energietarieven in jaren niet zo laag zijn geweest als in 2020. Hierover wordt veel bericht in de media, maar alsnog weten veel Nederlanders dit niet. Uit een onderzoek blijkt dat ruim 30 procent van de inwoners van ons land niet wisten dat de energieprijzen op het moment erg laag zijn, wat ook overigens ook geldt voor de gastarieven. Gas en elektra afsluiten zal op dit moment dus zeker voordelig zijn. Dit is met name het geval als je een duur variabel contract hebt afgesloten. Uit de energiemonitor van de Autoriteit Consument & Markt blijkt namelijk dat je in dit geval tot maar liefst 660 euro kunt besparen. Dit is mogelijk door een vast contract van een jaar af te sluiten.

Niet bang voor hoge energierekening

Alhoewel veel mensen nu noodgedwongen thuis moeten zitten zijn de meeste consumenten niet bang dat hun energierekening aan het eind van het jaar hoger uit zal vallen dan in andere jaren. 73 procent van de ondervraagden maakt zich hier eigenlijk helemaal niet druk om. Ook is ruim twee derde niet actief bezig om minder energie te verbruiken terwijl ze thuiszitten. Er zijn dus wel Nederlanders die op het moment het energieverbruik terug proberen te dringen. Dit doen ze met name door duurzame verlichting te gebruiken, maar ook door stekkers uit het stopcontact te trekken en te investeren in energiebesparende oplossingen.

Gestegen gebruik van apparatuur

Nederlanders gebruiken tegenwoordig meer verschillende huishoudelijke apparaten dan normaal, maar alsnog zijn ze niet bang voor een hogere energiefactuur. Met name de computers en/of laptops worden nu meer gebruikt door de consumenten. Maar liefst 70 procent van de participanten geeft aan dat ze deze apparaten meer gebruiken nu ze thuis zijn. Dat is natuurlijk logisch, aangezien ze de PC of laptop nodig hebben voor het thuiswerken. Daarnaast wordt de TV en het koffiezetapparaat ook meer aangezet door de Nederlanders. Dit zijn in principe apparaten die onmisbaar zijn als we thuis zijn. Daarentegen zijn dit ook machines die veel energie verbruiken. Er is dus wel degelijk een kans dat je energierekening aan het eind van dit jaar hoger zal zijn dan normaal.

Besparen op energiekosten

Tijdens de coronacrisis kun je op een aantal manieren energie besparen. Zo kun je LED lichten aanschaffen om de gloeilampen in je huis te vervangen. Hiermee zul je met name op de lange termijn kosten besparen. Daarnaast is het ook verstandig om de apparaten die je niet gebruikt uit te zetten. Als ze op stand-by modus staan, zullen ze namelijk alsnog energie verbruiken. Bovendien is het slim om met warm weer de was buiten te laten drogen, wat op het moment natuurlijk lastig is aangezien de winter er aan zit te komen. Ook kun je energie besparen door minder water te verbruiken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door minder lang te douchen, terwijl je sowieso geen bad moet nemen.