Wil je je interieur graag meer karakter geven? Dag in dag uit naar een lege muur in de woonkamer of keuken staren terwijl je tv kijkt of aan het eten bent, is natuurlijk ook niet heel gezellig. De oplossing? Kunst! Dit kan gaan om een kunstwerk dat je aanschaft, maar wist je dat kunstuitleen in Amsterdam, en eigenlijk in heel Nederland, tegenwoordig ook tot de mogelijkheden behoort? Door middel van kunst kun jij die saaie, witte muur omtoveren tot een karaktervolle muur die je eigen persoonlijkheid weerspiegelt. Ben jij op zoek naar een mooi kunstwerk voor aan die ene muur? Of wil je zelfs meerdere muren onder handen nemen? Dan vraag je je wellicht af hoe je kunst vindt die echt bij jouw interieur past. Een van de meest gesteld vragen die ontwerpers krijgen is dan ook: ‘’Hoe kies ik het juiste kunstwerk?’’

Leg je eigen stijl goed vast

Wanneer je ervoor kiest om kunst aan te schaffen, of te huren middels kunstuitleen in Rotterdam, Amsterdam of den Haag het natuurlijk fijn is wanneer deze kunst mooi aansluit bij je persoonlijke stijl en smaak. Om deze reden is het zeker aan te bevelen om eerst eens even goed te kijken naar je huidige interieur. Welke materialen, kleuren en vormen komen telkens terug in je interieur? Heb je een klassieke smaak, neig je naar een moderne inrichting of ben je toch meer van een Scandinavische woonstijl? Het is natuurlijk mooi wanneer deze stijl terugkomt in het kunstwerk. Zo kun je bijvoorbeeld een veelgebruikte tint laten terugkomen, zodat het kunstwerk mooi aansluit.

Gebruik een App voor een beter beeld

Heb je je stijl vastgelegd? Dan kun je al stukken gerichter zoeken naar een kunstwerk dat hierbij aansluit. Heb je inmiddels een aantal mooie kunstwerken op het oog maar vind je het lastig om de knoop door te hakken? Dan zijn er tegenwoordig vele apps beschikbaar waarmee je het kunstwerk digitaal kunt ophangen in je woning. Hierdoor is het mogelijk om in één oogopslag te zien of het kunstwerk goed in de ruimte past, of een totale mismatch is. Een voorbeeld van zo’n app is De Werk aan de Muur App. Het concept is zeer eenvoudig. Je maakt simpelweg een foto van de ruimte, upload een foto van het kunstwerk waardoor het digitaal wordt opgehangen en kunt het resultaat ook nog eens delen met vrienden of familie.

Kies de juiste grootte

Naast het afstemmen van het kunstwerk op je huidige interieur qua stijl en kleur, is het ook belangrijk om zorgvuldig na te denken over de grootte van het schilderij. Ze zijn verkrijgbaar in vele vormen en maten, waardoor het hoe dan ook altijd mogelijk is om de juiste grootte voor jouw woonkamer, keuken of slaapkamer te vinden. Zorg ervoor dat het kunstwerk goed aansluit bij de ruimte en een aanvulling vormt op de inrichting. Heb je te maken met een hoog plafond of een smalle wand? Dan kun je het beste kiezen voor hoge slanke kunst. Heb je een grote wandruimte om te vullen? Kies dan voor schilderijen in XL of XXL uitvoering.