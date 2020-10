Domotica, huisautomatisering of smart home, het zijn termen waar je vast wel van gehoord hebt en misschien ook wel een beeld bij kunt vormen. Maar er zijn zoveel definities en toepassingen dat het begrijpelijk is dat je de draad een beetje kwijtraakt. Met al die draadloze apparaten zijn er vaak niet eens draden! Dit maakt installeren eenvoudiger, maar begrijpen is een heel ander verhaal… Is domotica bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben, of zijn het gadgets voor technisch onderlegde huishoudens die graag met robots spelen? Wat is domotica en hoe werkt het eigenlijk?

Voor plezier of als bittere noodzaak?

Domotica is een samentrekking van ‘domus’, wat ‘huis’ betekent in het Latijn, en ‘tica’ staat voor ‘toegepaste wetenschap’. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld om mensen met een beperking langer zelfstandig thuis te laten wonen, later zouden er steeds meer commerciële toepassingen bedacht worden. De commerciële tak spreekt meestal van ‘smart home’, terwijl in de zorg vaak domotica gebruikt wordt als verzamelterm voor apparaten en diensten die autonoom taken kunnen uitvoeren.

Hardware, software en diensten

Een ‘slimme’ luidspreker is zichtbaar en tastbaar. Het is een speaker met niet alleen woofers en tweeters om geluid te produceren, maar ook met één of meerdere microfoons om geluid op te nemen. Dat is de hardware, toch is het de software en bijbehorende dienstverlening die de functionaliteit bepaalt. Stel, je vraagt Siri om de snelste route van thuis naar je werk op te zoeken. De software in de luidspreker hoort een vraag en zal vervolgens een zoekopdracht via het internet uitvoeren. Na het zoeken zal de luidspreker vervolgens een antwoord geven op de vraag. De luidspreker is de hardware, de stem maakt onderdeel uit van de software en diverse online dienstverleners zorgen dat er een antwoord komt op de vraag.

Dit klinkt best ingewikkeld, en vanuit een technisch oogpunt is dit ook het geval. Het is de uitdaging van de fabrikant of ontwikkelaar om deze complexe handelingen voor de eindgebruiker heel eenvoudig te maken. Zo kun je de Google Assistent vragen om een muntje op te gooien, vervolgens hoor je wat gerinkel met als antwoord ‘kop’ of ‘munt’. Voor de gebruiker is dit een heel eenvoudige gebeurtenis, de onderliggende technologie is zeer complex.

Handmatig en autonoom

Hoewel er vaak gesproken wordt van ‘huisautomatisering’ is domotica in praktijk lang niet altijd zo automatisch. Denk aan een video deurbel. Er belt iemand aan de deur. De bewoner is slecht ter been en wil eerst even kijken wie het is. De camera laat een onbekend persoon zien die waarschijnlijk een verkoopverhaal wil opdreunen. Of het is de buurvrouw die even een praatje komt maken. In het eerste geval kun je de verkoper lekker laten staan, in de tweede situatie laat je dankzij de tweeweg-communicatie even weten dat je naar de deur komt. Dit is een voorbeeld van handmatige domotica, want je moet zelf een actie uitvoeren.

Het werkt anders met sensoren die je koppelt aan een actie. Je loopt het toilet in, de verlichting gaat automatisch aan. Kort nadat je uit het toilet stapt gaat de lamp vanzelf uit. Dit bespaart energie, en je vergeet nooit meer dit soort handelingen uit te voeren. Zo kun je ook de gordijnen laten sluiten wanneer het donker wordt. Zeker wanneer je niet thuis bent kan dit de veiligheid verhogen. Zo zijn er diverse acties die je zelf kunt inschakelen of automatisch kunt laten uitvoeren. De bewoner kan hier zelf keuzes in maken die aansluiten op de persoonlijke voorkeuren.

Lokaal en online

Er zijn twee vormen van domotica; lokaal en online. De lokale variant is specifiek gericht op de woning en de bewoners. Via een ‘mesh’ netwerk zoals Klik-Aan-Klik-Uit kunnen apparaten lokaal verbinding maken met elkaar zonder noodzaak voor een internetverbinding. Een voordeel is dat je minder afhankelijk bent van internet, een nadeel is dat dit protocol alleen kan zenden of ontvangen maar geen terugkoppeling kan geven. Dit betekent dat een slimme knop niet kan bepalen of bijvoorbeeld een lamp in een andere ruimte ingeschakeld is of juist uitstaat. Online apparaten werken meestal via ‘de cloud’, een ander woord voor internet. Het voordeel hiervan is dat je overal op een geautoriseerd apparaat informatie kunt bedienen of bekijken. Zo kan een vertrouwd familielid in de gaten houden of alles veilig is. Het is wel van belang om de veiligheidsinstellingen goed in te stellen. Laat je hierover adviseren als je zelf wat minder technisch onderlegd bent.

Houd ook rekening met verschillen in ‘computertaal’. Niet alle apparaten en diensten zijn aan elkaar te koppelen. Een goed ingesteld systeem kan je veel taken én zorgen uit handen nemen.