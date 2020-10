Interactieve wereldkaart voor de Anne Frankschool

De Anne Frankschool in Transwijk, Utrecht, laat een interactieve wereldkaart bouwen op het schoolplein. Het is een educatief speeltoestel dat werkt met duurzame energie. Kinderen gebruiken straks hun eigen spierkracht om de namen en locaties van bergen, wateren en woestijnen hoorbaar en zichtbaar te maken. Dan is nog eens leuk topografie leren!

utrecht - Op vrijdag 25 september zette directeur Martijn Staats zijn handtekening onder de opdracht voor de bouw van ‘Anne Franks Wereldkaart’.

Deze wereldkaart bestaat uit een crosstrainer die spierkracht omzet in energie. De draaibeweging wordt mechanisch overgebracht naar een systeem dat water omhoog pompt. Dit water drijft een elektromotor aan: ledlampen duiden diverse gebieden op de kaart aan. Een stem noemt de namen van de bergen, woestijnen, oerwouden, wateren.

De wereldkaart is de Equal Earth-kaart. De verhoudingen van de continenten zijn hier correct weergegeven.

Duurzaam

De wereldkaart op het plein maakt deel uit van een veelomvattend project van de Anne Frankschool. Kinderen op deze Utrechtse basisschool leren gezond gedrag door te bewegen, vergroten hun kennis van de wereld en leren samenwerken. Het project maakt de leerlingen bewust van de mogelijkheden om (duurzaam) energie op te wekken en van de kracht van water. Dat past goed bij het onderwijs op de Anne Frankschool, die met haar duurzame nieuwe gebouw in 2013 de Milieuprijs van de gemeente Utrecht won.

‘Anne Franks Wereldkaart’ is de tweede realisatie van Go APE! – Art Park of Energy. Go APE! staat voor kunstinstallaties die door menselijke spierkracht worden aangedreven. Water is een terugkomend thema. Het gaat de makers om bewustwording te creëren op het gebied van energieverbruik, energieopwekking en rond het belang van water: hoe gaan we daarmee om?

Het kunstwerk wordt in november 2020 gebouwd. Dit initiatief van de Anne Frankschool, basisschool voor openbaar onderwijs, is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het Ondernemersfonds Kanaleneiland.

onderwijs