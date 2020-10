De mooiste herfstwandelingen (volgens de boswachter)

Het is herfst! Veel mensen trekken er in deze tijd van het jaar op uit voor een boswandeling. Utrechts Landschap heeft de mooiste plekjes daarvoor op een rij gezet.

Utrecht - Veertien procent van de provincie Utrecht bestaat uit bos en open natuurlijk terrein. Dit zijn volgens de boswachters van Utrechts Landschap de mooiste plekken voor een herfstwandeling:

Ridderoordse Bos

In het Ridderoordse Bos bij Bilthoven zie je in de herfst veel vliegenzwammen, de rode paddenstoelen met witte stippen. Ze staan vaak aan de voet van een berk, eik of den. Steeds meer naaldbomen maken in dit bos plaats voor loofbomen. Dat maak het bos hier, op de overgang van nat naar droog, zo afwisselend. In het Ridderoordse Bos liggen gemarkeerde routes van 2 en 3,5 km.

Landgoed De Paltz

Landgoed De Paltz bij Soest is verrassend mooi, met statige beukenlanen, mooie zichtassen en een bijzondere vallei. Het is hier heerlijk wandelen in de herfst. Je vindt er paddenstoelen in heksenkringen en met wat geluk tref je een vos of ree.

Zeisterbos

In dit bos bij Zeist staan eeuwenoude grove dennen. De oudste staan er al sinds 1795! Het Zeisterbos werd aangeplant voor de houtproductie, maar is nu een echt recreatiebos: statige lanen, kronkelige paden, bruggetjes en hopen herfstblaadjes. In het Zeisterbos liggen gemarkeerde routes van 6 en 12 km.

Amerongse Bos

Op de top van de Amerongse Berg (69 meter) ligt het hoogste bos van Utrechts Landschap! Hier in de beslotenheid van het oude beukenbos vind je in de herfst elfenbankjes en knisperende beukennootjes onder je voeten. In de verte stroomt de Nederrijn. Er zijn gemarkeerde routes van 3,4 en 6 kilometer.

Laarsenberg

Van open naar gesloten, loof- en naaldbomen: de afwisseling maakt de Laarsenberg bij Rhenen zo leuk! Dood hout vol met paddenstoelen en mossen van allerlei vormen en kleuren. Verderop liggen de uitgestrekte akkers en geniet je van een vergezicht. Er ligt een gemarkeerde route van 4,6 km.

Wandelaars zijn welkom in deze gebieden. Omdat de natuur zich voorbereidt op de koude winterperiode, roept de boswachter bezoekers op om zich aan de regels te houden. Veel dieren zijn op zoek naar voedsel voor de wintervoorraad, andere dieren gaan in winterslaap. Ze mogen niet worden verstoord.