Ontheffing voor Stadsschouwburg Utrecht

UTRECHT - Vandaag heeft de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bekend gemaakt welke instellingen een ontheffing krijgen op de regel dat er maximaal dertig personen in een (publieke) ruimte mogen zijn. Slechts 16 locaties in de 26 gemeenten van de regio, waaronder Stadsschouwburg Utrecht, komen direct voor een ontheffing in aanmerking. Dat betekent dat de geplande voorstellingen voorlopig gewoon door zullen gaan.

Voor het verlenen van de ontheffingen heeft de VRU een aantal criteria laten meewegen. Zo gaat het om plaatsen voor concerten en cultuur met een zo breed mogelijk, bestaand aanbod voor een zo breed mogelijk publiek. Ook de functie en de plaats van een gebouw in de regio werden meegewogen, zowel om regionale spreiding te genereren als om vervoersbewegingen te beperken.

mondkapjes

Vanzelfsprekend blijven de maatregelen die de schouwburg eerder heeft genomen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen van kracht. Tot nu toe is de tevredenheid van de schouwburgbezoekers over de veiligheid groot. Aan het pakket worden twee belangrijke maatregelen toegevoegd.

In navolging van de landelijke richtlijnen vragen we onze bezoekers om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en deze te dragen zolang ze door het gebouw lopen. Op de zitplaats in de zaal of het restaurant mag men het mondkapje indien gewenst af doen.

Conform de maatregelen van de overheid sluit de horeca in het gebouw om 22.00 uur. Dat betekent dat er na afloop van de meeste avondvoorstellingen niet mogelijk is om iets te blijven drinken.