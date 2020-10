25.000 euro voor beste ideeën om sociaal isolement Utrechtse ouderen te voorkomen

UTRECHT – Op Nationale Ouderendag en tijdens de Week tegen Eenzaamheid lanceert het Richard Hoogland Fonds een prijsvraag naar initiatieven om sociaal isolement van Utrechtse ouderen te voorkomen of verminderen. De beste ideeën maken kans op de Richard Hoogland Prijs 2021. Voor de uitvoering van ideeën wordt 25.000 euro aan prijzengeld beschikbaar gesteld. Iedereen kan initiatieven insturen, van zorgprofessional of -vrijwilliger tot student of ondernemer. En natuurlijk ook ouderen zelf!

Wim Verkerk, voorzitter van het Richard Hoogland Fonds: “Als we terugblikken op de afgelopen maanden, dan heeft het coronavirus een enorme impact gehad op onze Utrechtse ouderen. Met deze prijsvraag willen wij iedereen uitdagen om met voorstellen te komen om onze Utrechtse ouderen uit hun sociaal isolement te halen en te houden.”

Aansluiten bij de praktijk en coronaproof

Het Richard Hoogland Fonds is op zoek naar concrete plannen en initiatieven die goed aansluiten bij de praktijk en natuurlijk coronaproof zijn. Daarnaast wordt een vernieuwende manier van denken en doen verwacht. De afgelopen maanden zijn veel creatieve oplossingen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Virtual Reality in de revalidatie, het gebruik van een mobiele ontmoetingsplek of een knuffelpak.

Het Richard Hoogland Fonds vindt het belangrijk dat er extra aandacht komt voor ouderen in Utrecht die er alleen voor staan en stelt daarom het prijzengeld beschikbaar. Wim Verkerk: “Ouderen komen steeds vaker noodgedwongen in een sociaal isolement door allerlei contactbeperkingen. Dat maakt hen in tijden van het coronavirus extra kwetsbaar. Hun netwerk kan ineens wegvallen. We vinden het belangrijk om deze mensen niet aan hun lot over te laten en een extra steuntje in de rug te geven.”

Ideeën kunnen worden ingestuurd tussen 2 oktober en 11 december 2020 via de website van het Richard Hoogland Fonds. De inzendingen worden beoordeeld door een jury, onder andere op haalbaarheid, impact en hoe vernieuwend ze zijn. In januari 2021 reikt wethouder Maarten van Ooijen de Richard Hoogland Prijs 2021 en bijbehorende cheques uit aan de beste ideeën.

Maarten van Ooijen, wethouder Maatschappelijke ondersteuning: “Ik ben zeer benieuwd naar alle creatieve ideeën om een sociaal isolement onder Utrechtse ouderen te voorkomen. Zeker in deze tijd verdient niemand het om zich eenzaam te voelen.”

Over het Richard Hoogland Fonds

Het Richard Hoogland Fonds stelt geld beschikbaar voor projecten en initiatieven die eenzaamheid voorkomen en bestrijden, bijdragen aan zingeving en het omgaan met levensvragen, kwetsbaarheid verminderen en zelfredzaamheid van ouderen in Utrecht vergroten. Zo zetten we inspirerende plannen om in concrete activiteiten.

Over de Richard Hoogland Prijs

In 2019 werd de Richard Hoogland Prijs voor het eerst uitgereikt. Wilbert van de Kamp, Elke Uijtewaal en Vivian Toemen van Omapost en Gerdi Keeler en Willem Brouwer van Sharing Stories ontvingen de prijs uit handen van wethouder Maarten van Ooijen.