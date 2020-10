VANDAAG Bibliotheek Neude: lokale artiesten op unieke locaties in Utrecht

UTRECHT - Een nieuw initiatief in Utrecht biedt een spotlight aan muzikanten, videografen en audio technici door ze samen te brengen op de vele unieke locaties die Utrecht rijk is, zoals de nieuwe bibliotheek op de Neude, Bunk Hotels, De Nijverheid en De Onderbuik.

Het idee om de unieke locaties in Utrecht samen te laten komen met lokale artiesten is iets wat Yahya Algehaili, oprichter van U SESSIONS, al jaren interessant leek. Toen Nederland in een intelligent lockdown moest, zag hij het moment om dit concept te lanceren. De mooiste locaties in Utrecht die normaliter druk zijn, konden nu dienen als podium voor artiesten en creators.

Samen met Jorik de Heij, afgestudeerd aan het conservatorium in Utrecht, is U SESSIONS begin 2020 opgericht en heeft ondertussen zeven muzikale sessies op unieke locaties geproduceerd. Uiteenlopende artiesten van eigen bodem kregen de kans om op buitengewone locaties een live-sessie te verzorgen. De locaties zijn:

Bibliotheek Utrecht Neude (twee sessies) Bunk Hotels Utrecht De Nijverheid De Onderbuik De grachten per sloep Een leeg Utrecht

Vandaag wordt de sessie van Géonne Hartman in de bibliotheek op de Neude gepost om 12:00 met de volgende link: https://usessions.nl/x/geonne-hartman

De eerste sessies staan online, het eerste weekend van oktober worden de bijzondere sessies in de bibliotheek op de Neude gereleased. Houd www.usessions.nl in de gaten voor de laatste sessies.

Bekijk hier de sessie van De Baron in de Nijverheid, van MISK. in Bunk, van Rooibos op de grachten en van Sam Haug in de binnenstad.