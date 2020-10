Lemuël de Graav wint eerste editie ILFU Internationale Verhalenwedstrijd

UTRECHT -

Lemuël de Graav is de winnaar van de ILFU Internationale Verhalenwedstrijd. De dichter en filmmaker won de eerste editie van deze wedstrijd met zijn korte film ‘Ik haat poëzie’. Tijdens een speciaal programma in TivoliVredenburg rond het thema ‘We need stories’ ontving hij de hoofdprijs van tienduizend euro om te werken aan nieuwe verhalen. Ook krijgt hij een plek op de volgende editie van het International Literature Festival Utrecht in 2021. Afgelopen zaterdag behaalde hij nog de tweede plaats tijdens het NK Poetry Slam, ook onderdeel van het literatuurfestival.

Volgens de jury maakte Lemuël de Graav een kwalitatief fantastisch uitgevoerde korte film, een aanklacht tegen de literaire wereld. ‘Scherpe humor, snelle beelden én een boodschap. In het maken zat veel tijd en aandacht en dat was duidelijk terug te zien,’ aldus de jury bestaande uit Joke van Leeuwen, Dolores Leeuwin, Manoushka Zeegelaar Breeveld, Sahand Sahebdivani en Sagid Carter. ‘We wilden meer, en we weten zeker dat er van deze maker nog veel gaat komen.’ Het filmpje is hier te zien.

Een nieuwe wedstrijd voor korte verhalen

Een kort verhaal dat je pakt, ontroert, op het verkeerde been zet of meteen bij de strot grijpt, dat was de inzet voor de eerste editie van de ILFU Internationale Verhalenwedstrijd. Dat mocht in alle denkbare vormen. Het ILFU ontving vele verhalen uit binnen- en buitenland. Behalve bijdragen in geschreven vorm als fictie of gedicht ontving de festivalorganisatie ook veel verhalen in audio, als video, performance of een mix van verschillende genres. Het thema van de wedstrijd, ‘Opstaan’ (‘Rise’), werd door de makers heel verschillend benaderd: van letterlijk uit je bed komen tot rijzend brood en verhalen met ontroerende persoonlijke herinneringen, levenslessen of onderwerpen uit de actualiteit. Na het sluiten van de inzendtermijn op 6 september werd een Top 30 geselecteerd. Deze dertig verhalen zijn terug te vinden op de website van de verhalenwedstrijd.

Over Lemuël de Graav

Dichter en filmmaker Lemuël de Graav maakt pas enkele jaren poëzie, maar stond al op vele grote en kleine podia waaronder de Melkweg, Poëzieslag Festina Lente en de finale van de Spoken Awards. Hij won in 2019 de Utrechtse poetry slam U-slam met zijn teksten over verdriet, trots en identiteit en afgelopen zaterdag de tweede prijs bij het NK Poetry Slam.

ILFU 2020 live en online

Het ILFU International Literature Festival Utrecht vindt dit jaar plaats van 25 september tot en met 1 oktober, met optredens en bijdragen van Isabel Allende, Raynor Winn, Petina Gappah, Vivian Gornick, Ghayath Almadhoun, Paolo Giordano en David Mitchell. Het festival sluit op 1 oktober af met de Belle van Zuylenlezing door Margaret Atwood. Meer informatie is te vinden op www.ilfu.com.



