Een nieuwe woontoren voor Kanaleneiland in Utrecht

Een nieuwe woontoren met golvende gevel voor studenten, genaamd de Rock, voor Kanaleneiland in Utrecht

UTRECHT -

Rock is de blikvanger van de transformatie van het voormalige Oudenrijn ziekenhuisterrein uit de jaren ’60. Hier is een levendige jongerencampus gebouwd. De witte apartemententoren, ontworpen door LIAG, is bestemd voor studenten. De opvallende golvende gevel verwijst naar Panta Rhei: ‘alles stroomt’. De meeste bewoners hebben inmiddels hun intrek genomen.

Aansluiting op de omgeving

De kavel op Kanaleneiland, waar de Rock is gebouwd, op de hoek van de Martin Luther Kingweg en de Beneluxlaan, ligt op tien minuten fietsafstand van het stadscentrum. Het kenmerkende beddenhuis op hetzelfde terrein is behouden en getransformeerd tot woningen. Rock sluit stedenbouwkundig aan op de omgeving met de witte gevel, het horizontale ritme van de gevelbanden en door de hoogte. De volumes vormen samen een markeringspunt voor de campus en voor de westelijke toegangsweg naar Utrecht-Centrum.Tegelijkertijd geeft de familie van torens het gebied een duidelijke begrenzing.





Het verhoogde maaiveld van de campus geeft ruimte voor een dek met een ruime aangename binnentuin, waar alle bewoners van kunnen genieten. Hier is de hoofdentree van Rock. De plint bestaat uit metselwerk, net als de woonblokken aan de tuin en de woningen naast de kavel. Op plintniveau oogt Rock vriendelijk. Een bijna aards en aaibaar gebouw. En voor studenten een welkom thuisgevoel.

Ritmisch gevelsysteem

LIAG ontwierp een modulaire gevel opgebouwd uit een prefab houtskeletbouw binnenblad met gevouwen composietplaat. Het ogenschijnlijk constant wisselende gevelprofiel bestaat uit 6 verschillende types die ook een gespiegelde versie hebben. De platen maken met elkaar een aansluitende sinusbeweging. Telkens herhalend en verschuivend rondom de gevel. Dit ritme zorgt ervoor dat ook in verticale richting een golvende compositie ontstaat. LIAG heeft samen met WVH in een vroeg stadium de gehele engineering gedaan van de composiet geveldelen. De delen zijn als halffabricaat in de fabriek bij WVH gemaakt en op de bouwplaats uitgevouwen tot de uiteindelijke maat en vervolgens gemonteerd. Door de vele vouwen zijn de elementen erg stijf. Een separaat dragende achterconstructie was daarom niet nodig. De elementen zijn volledig demontabel gemonteerd.





Levendige studentencampus

Aan het terrein met binnencourt liggen naast de Rock toren ook nog twee appartementsgebouwen, speciaal voor jong werkenden en studenten. In het beddenhuis zijn short-stay woningen gekomen. Er zijn speciale voorzieningen en stadse activiteiten te vinden als horeca en fitness. En er zijn gemeenschappelijke ruimtes voor de studenten gerealiseerd.





KuiperCompagnons heeft het stedenbouwkundig plan gemaakt en het ontwerp voor een deel van de woningen. Centrum Architecten heeft het ontwerp voor de transformatie van het beddenhuis gemaakt en LIAG maakte het ontwerp van de zeventig meter hoge Rock studententoren. De toren telt 23 verdiepingen met 463 studentenwoningen. De toren is volledig gestoffeerd en gemeubileerd opgeleverd. Daarmee is het één van de eerste grootschalige studentenhuisvestingprojecten die bijdraagt aan een circulaire economie. Gevelbekleding en techniek is van WVH gevelprojecten. Een joint venture van KKR en Round Hill Capital heeft de door Van Beek Beleggingen en Volker Wessels ontwikkelde campus gekocht.