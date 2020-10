Online Nacht van de Utrechtse Geschiedenis 2020 start 1 oktober

UTRECHT - Op 10 oktober 2020 vieren we de geschiedenis van de stad en regio Utrecht tijdens de derde editie van de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Dit jaar kun je digitaal in het verleden én het heden van Utrecht duiken. Het thema van deze editie is Oost/West, net als bij de Maand van de Geschiedenis.

Geheim van de Dag, vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober is iedere dag een ‘geheim van de dag’ te vinden over de geschiedenis van Utrecht. Dompel jezelf onder in verhalen van oost naar west Utrecht en verder! Alles is te volgen op de website van Oud-Utrecht en De Nacht van de Utrechtse geschiedenis.

Jonge Historicus van het Jaar 2020, 10 oktober

Op 10 oktober om 20 uur is de opening van het online programma van de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. Tijdens de finale van ‘De jonge historicus van het jaar 2020’ presenteren 3 finalisten hun historische project en geven 6 Jonge Historici een korte pitch over hun favoriete internationale archiefstuk: van Utrecht naar China, Nederlands-Indië, Zuid- en Noord-Amerika tot Londen. Rond 22.30 uur is de bekendmaking van de Jonge Historicus van het jaar 2020.

Utrechtse Pubquiz over heden en verleden, 10 oktober

Voor een echt Utrechts tintje daagt Koos Marsman iedereen uit om rond 21.30 uur online mee te doen met een Utrechtse Pubquiz over heden en verleden. Meedoen met de quiz kan via formulieren die op de avond zelf beschikbaar worden gesteld via de website van Oud-Utrecht en de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis.

Programma

Meer informatie over het programma en alle onderdelen is te vinden op www.oud-utrecht.nl en op www.nachtvandeutrechtsegeschiedenis.nl

Erfgoedpartners

Historische Vereniging Oud-Utrecht is de initiatiefnemer voor de Nacht van de Utrechtse Geschiedenis. De organisatie is in handen van Oud-Utrecht en Het Utrechts Archief met Universiteit Utrecht, Gemeente Utrecht afdeling erfgoed en Centraal Museum. Andere erfgoedpartners zijn: Bibliotheek Utrecht, Domkerk, Domtoren, DOMunder, Gilde Utrecht, Utrechts Klokkenluiders Gilde, Museum Speelklok, Museum van Zuilen, Stolpersteine Utrecht, Stadswandelingen Utrecht, Utrechts Geveltekenfonds, Utrecht Marketing, Utrechts Monumentenfonds, Volksbuurtmuseum, Usine, Landgoed en Erfgoed Utrecht.