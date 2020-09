Persbericht Partij voor de Dieren en GroenLinks dienen voorstel in voor vuurwerkverbod vanaf jaarwisseling 2021-2022

UTRECHT - Donderdag 1 oktober bieden de Partij voor de Dieren en GroenLinks een initiatiefvoorstel aan de Utrechtse raad aan voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Het initiatiefvoorstel gaat uit van een verbod met ingang van de jaarwisseling 2021-2022 en bevat een inspraaktraject voor bewoners, gezondheidsorganisaties, vuurwerkverkopers en andere belanghebbenden. De raad beslist in november of het initiatiefvoorstel doorgang vindt en het traject gestart wordt. In het eerste kwartaal van 2021 volgt dan het definitieve besluit over de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Het kabinet komt met een wet om het afsteken van knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Dat is voor GroenLinks en de Partij voor de Dieren onvoldoende, omdat dit vuurwerk slechts 15% uitmaakt van de hoeveelheid vuurwerk die afgestoken wordt in de nieuwjaarsnacht. Maarten van Heuven, fractievoorzitter Partij voor de Dieren en Heleen de Boer, fractievoorzitter GroenLinks: “Ook siervuurwerk veroorzaakt verwondingen (ook bij omstanders), schade aan de openbare ruimte, milieuverontreiniging, dierenleed, troep, overlast en wordt gebruikt tegen mensen in publieke dienst, zoals politieagenten, boa’s en ambulancemedewerkers.”

GroenLinks en de Partij voor de Dieren kwamen in april 2020 met een eerste versie van het initiatiefvoorstel. Omdat corona zorgde voor vertraging en druk op het beslissingstraject, besloten de partijen het voorstel te herschrijven en verfijnen, en meer tijd in te ruimen voor inspraak van bewoners en andere belanghebbenden. Van Heuven: “Zo geven we iedereen de gelegenheid om er iets van te vinden en dit kenbaar te maken aan het college en de raad.” De Boer vult aan: “Op deze manier neem je als gemeenteraad een weloverwogen besluit én kunnen we de ervaringen van de komende jaarwisseling meenemen. Deze zal sowieso anders dan anders verlopen vanwege corona en het landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Dit laatste hebben we ook meegenomen in ons nieuwe initiatiefvoorstel.”

Veel andere gemeenten zijn Utrecht al voorgegaan in het aankondigen van een algeheel verbod. De gemeenteraden van Rotterdam, Haarlem, Eindhoven, Schiedam, Vlissingen en Nijmegen besloten al tot een algeheel verbod. Amsterdam en Apeldoorn werken toe naar besluitvorming, maar nemen, net als Utrecht, de ervaringen van de komende jaarwisseling mee in het definitieve besluit. Soest besloot de afgelopen week als eerste gemeente in de provincie Utrecht om over te gaan op een verbod, en wel met ingang van reeds de komende jaarwisseling.

Het initiatiefvoorstel wordt donderdag 1 oktober aangeboden aan de raad.