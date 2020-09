Utrechtse toprimineel in spannend e-book

UTRECHT - Zojuist is ‘Een afgesloten huis’ voor het eerst als e-book verschenen. Deze spannende misdaadroman van schrijver M.P.O. Books kwam in 2013 al als luxe paperback uit. Het verhaal draait om de moord op de Utrechtse topcrimineel Fred Duijster die in zijn woning is afgeslacht. Alle verwikkelingen leiden tot een zeer spannende ontknoping in de Hubert Duijfhuijsstraat in Utrecht-Noord.

Schrijver Marco Books is blij dat dit boek nu eindelijk ook als e-book is uitgebracht. “De reacties hierop waren destijds heel goed,” vertelt hij. “Een boekhandelaar noemde het een meesterwerkje. Naar aanleiding van ‘Een afgesloten huis’ tipte de Nederlandse bibliotheekdienst mij zelfs als een van de toekomstige winnaars van de Gouden Strop. Dat is weliswaar niet gebeurd, maar het is geweldig als een boek waaraan ik hard heb gewerkt, zo wordt gewaardeerd. Ook bij mijn vaste lezers viel het verhaal erg in de smaak.”

‘Een afgesloten huis’ is het achtste deel in de serie District Heuvelrug van M.P.O. Books. In het verleden kwamen al veel dorpen en steden in de provincie Utrecht in zijn misdaadromans voorbij. In ‘Een afgesloten huis’ spelen naast Utrecht onder andere ook Zeist, Doorn en Houten een rol. Wat opvalt aan het boek is dat het een cross-over thriller is. Dit houdt in dat de auteur de politieroman en de legal thriller combineert. Als lezer volg je de verrichtingen van de recherche en de advocaat.

‘Een afgesloten huis’ is als e-book verkrijgbaar voor 7,95 euro. De luxe paperback is nog altijd te koop voor 17,95 euro per stuk bij de plaatselijke boekhandels en via internet. Meer informatie is te vinden op www.eenafgeslotenhuis.nl.