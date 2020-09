Jong en oud ontmoeten elkaar bij Resto VanHarte tijdens de Week tegen Eenzaamheid

Samen eten voor meer verbinding in de stad

UTRECHT – Van 1 tot en met 8 oktober is het de Week tegen Eenzaamheid. In heel Nederland is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid en vinden er speciale activiteiten plaats. Zo ook bij sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte in Utrecht. Dankzij een donatie van Stichting BLADT Charity vindt hier op dinsdag 6 oktober een diner plaats voor meer verbinding in de stad. Locatie is 3-Generatiecentrum Kanaleneiland op Bernadottelaan 23. Daarnaast is er op vrijdag 9 oktober een diner bij Resto VanHarte Leidsche Rijn in wijkcentrum Bij de Buren in Parkwijk op Eerste Oosterparklaan 76. Tijdens de diners verzorgen studenten van de Hogeschool Utrecht een (muzikaal) programma. Daarnaast krijgen alle gasten iets lekkers mee naar huis om iemand anders, die wel eens eenzaam is of alleen, te verrassen. Dus heb je behoefte aan gezelschap, zin om (betaalbaar) uit eten te gaan of wil je nieuwe mensen leren kennen? Meld je aan!

Extra shift in Leidsche Rijn vanaf 9 oktober

Per 9 oktober breidt Resto VanHarte haar aanbod op vrijdag in Leidsche Rijn uit met een extra shift per avond. De populariteit van Resto VanHarte groeit in Leidsche Rijn en door de coronamaatregelen kan het buurtrestaurant minder mensen ontvangen dan voorheen. Om toch iedereen de kans te bieden om gezellig aan te schuiven, zijn er vanaf 9 oktober twee shifts per avond: één van half vijf tot kwart voor zes en één van half zeven tot circa half negen. Tussendoor wordt het restaurant snel coronaproof gereinigd zodat samen eten gezellig, lekker én veilig is.

Reserveren is verplicht

Iedereen is welkom bij de diners. Bijdrage in Kanaleneiland is 7 euro. Voor U-pas houders is het 6 euro, of 2 euro van de pas en 4 euro contant. Het diner is hier van 18.00 tot circa 20.00 uur. In Leidsche Rijn is de bijdrage 6 euro en 5 euro met korting. Hier is de eerst shift van 16.30 tot 17.45 uur en de tweede van 18.30 tot circa 20.30 uur. Reserveren is voor beide diners verplicht via https://reserveren.restovanharte.nl/ of bel 0900 900 3030 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur. Wees er snel bij, want er is per diner een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Resto VanHarte: voor een gezellig avondje uit

Resto VanHarte is het levendige buurtrestaurant met betaalbare en gezonde driegangendiners. Iedereen is welkom bij Resto VanHarte. Onze Resto’s zijn er voor iedereen, jong en oud, waar je ook vandaan komt. Buurtbewoners koken en eten hier samen, leren elkaar kennen en dragen zelf bij aan een leefbare buurt. De restaurants worden opgezet en gecoached door een klein team van professionals, maar drijven op de inzet van vrijwilligers. Resto VanHarte is synoniem aan meedoen en daarmee hét recept voor een betere buurt.