TivoliVredenburg presenteert nieuwe edities Walk The Line

UTRECHT - In oktober en november presenteert TivoliVredenburg acht nieuwe edities van Walk The Line, de speciaal binnen de coronamaatregelen ontwikkelde tours door het gebouw. De nieuwe reeks wordt afgetrapt met een weekend vol verrassingstours, waarbij de artiesten tot aan het begin van hun concert een verrassing blijven. Daarna zijn er verschillende edities waarbij een bepaald muziekgenre centraal staat, waaronder metal, indie, roots en Latin. De kaartverkoop?voor alle tours start vrijdag 18 september om 12.00 uur via?www.tivolivredenburg.nl/walktheline.

De afgelopen zomer stond TivoliVredenburg in het teken van Walk The Line. In 2,5 maand werden er bijna 300 tours georganiseerd, waar meer dan 10.000 bezoekers op af kwamen. De reacties op Walk The Line waren zeer positief: het nieuwe coronaproof concept kreeg gemiddeld een 9. Ook de muzieksector is lovend: Walk The Line is genomineerd voor een NPO 3FM award in de categorie Beste Muziekinitiatief.

Walk The Line is een unieke, twee uur durende tour door het bijzondere pand waarbij de bezoeker onderweg geniet van drie tot vier concerten in diverse zalen. De rondleidingen vinden coronaproof plaats in groepsverband, waarbij bezoekers onderling 1,5 meter afstand van elkaar bewaren. Meer informatie is te vinden op www.tivolivredenburg.nl/walktheline.?

Vrijdag 16 oktober & zaterdag 17 oktober

Walk The Line Verrassingstours

Zondag 18 oktober

Walk The Line: Ramblin’ Roots

Donderdag 23 oktober & vrijdag 24 oktober

Walk The Line: Indie

Zondag 25 oktober

Walk The Line: Heavy (i.s.m. EKKO/Doomstad)



Vrijdag 30 oktober

Walk The Line: Latin



Zondag 8 november

Walk The Line: Psychjams (stoner, hardrock, psych)



