Schud de verzamelaar in je wakker bij Pet’s Shop

UTRECHT - Vrijdag 2 oktober opent de expositie en werkplaats Pet’s Shop op De Vrijstaat. Samen met kunstenaar Pet van de Luijtgaarden toveren we onze expositieruimte het Gebouw om tot shopping mall; een miniwinkelcentrum met diverse shops waar we de speelgoedverzamelingen van Pet vinden. Van deze kleurrijke verzamelingen oud speelgoed weet hij weer hele nieuwe kunstwerken te maken. Tot en met 6 december is Pet’s Shop elke zaterdag en zondag open voor publiek. Per tijdslot is er ruimte voor max. 6 bezoekers, zodat we een coronaproof ervaring kunnen bieden.

Mensen verzamelen dingen. Wellicht nog steeds gedreven door een oerinstinct uit de jager-verzamelaar periode, waardevolle spulletjes meenemen in je broekzak en thuis je verzameling uitstallen. Soms is het nuttig, soms is het verzamelen het doel op zich. Voetbalplaatjes, mooie stenen of schelpen, flippo’s of postzegels, we kennen het verschijnsel allemaal.

Pet van de Luijtgaarden is een meester-verzamelaar. Al jarenlang verzamelt hij alles wat los en vast zit. Caravans, cassettebandjes, barbies, speelgoedauto’s, je kunt het zo gek niet verzinnen of Pet heeft het verzameld. Ook heeft hij een gigantische verzameling speelgoed. Hij sorteert zijn verzamelingen en af en toe stelt hij ze tentoon. Dat doet hij op De Vrijstaat in Pet’s Shop. Pet: “Mijn eerste verzameling waren de petten die mijn moeder in mijn kamer ophing. Na haar dood ben ik die verder gaan verzamelen en heb ik mijzelf ook Pet genoemd.”

De expositie gaat niet alleen over verzamelen, maar ook over de enorme berg speelgoed die wij produceren en daarmee ook de enorme berg plastic. Pet: “Ik wil vooral laten zien hoeveel spullen we van alles hebben en dat het eindeloos doorgaat. Zo zijn er van de Playmobilpoppetjes al 10.000 verschillende soorten. Er komen steeds meer spullen bij, die we soms heel kort gebruiken. Dat is eigenlijk zonde.” Pet’s Shop laat ons op een nieuwe manier naar ons speelgoed kijken. Hoe kunnen we dat speelgoed een nieuwe betekenis geven? Kunnen we het hergebruiken, kunnen we er kunst van maken, kunnen we opnieuw uitvinden wat speelgoed eigenlijk is en wat we ermee kunnen doen? Pet’s Shop is een zoektocht naar de waarde van speelgoed en de essentie van spelen.

Pet is geen onbekende in Leidsche Rijn. Vorig jaar schilderde hij de Berlijnse Muur bij het Leidsche Rijn Centrum en het jaar daarvoor bouwde hij een toren van caravans op het Berlijnplein. Daarnaast heeft hij samen met kinderen uit De Meern het Recycle Kasteel - een bouwwerk van zeecontainers - geschilderd.

Pet’s Shop is van 3 oktober t/m 6 december elke zaterdag en zondag te bezoeken tussen 12 en 17 uur. Tijdens de herfstvakantie zijn we ook open op wo 21, do 22 en vr 23 oktober. Pet’s Shop is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Locatie: De Vrijstaat (t.o. Madridstraat 1, Utrecht. Reserveren: www.devrijstaat.nl open voor bezoekers. Doordeweeks ontvangen we diverse schoolklassen uit het primair onderwijs, BSO’s en kinderfeestjes.

Belangrijk : in verband met de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van COVID19 is het verplicht om vooraf kaartjes te kopen voor een specifiek tijdslot. Per tijdslot hanteren we een maximaal aantal van 6 bezoekers. Het programma van Pet’s Shop is zo vormgegeven dat er voldoende doorstroom plaatsvindt en de 1,5 meter kan worden gewaarborgd.

De Vrijstaat – kunstwerkplaats voor jong Utrecht

De Vrijstaat is een kunstwerkplaats voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 26 jaar. Kunst maken, ervaren en beleven is ons motto. Samen met kunstenaars uit diverse disciplines kun je bij ons aan de slag om je creatieve skills te ontdekken en te ontwikkelen. De Vrijstaat is een werkplaats en podium voor iedereen die wil kennis maken met kunst in al zijn vormen.