Tweeling Robbie & Roef te zien in Stadsschouwburg Utrecht

Roef wordt gespeeld door Kevin Wekker en de rol van Robbie wordt vertolkt door Melle Berendse of Yaron Mesika.

Tijdens de voorstelling beleven Robbie en Roef de spannendste avonturen. Ze trotseren samen gevaarlijke plekken zoals de leeuwentuin en het bloedhete Saharazand. Robbie & Roef is een fantasierijke voorstelling over vriendschap, verder kijken dan je neus lang is, verbinding maken en elkaar kwijtraken.

Waargebeurd verhaal

Het prentenboek Tweeling! van Mylo Freeman is gebaseerd op het hartverwarmende verhaal van de vriendjes Myles en Tanner uit Amerika. Dankzij de moeder van de vijfjarige Myles ging hun verhaal viraal. Haar zoon kwam op een dag thuis en beweerde stellig een tweelingbroer te hebben, want ze hebben dezelfde ogen en hetzelfde bruine haar. Op de school van Myles werd een ‘tweeling-dag’ georganiseerd en Myles en Tanner spraken via hun moeders af om in dezelfde kleding naar school te komen. Wanneer de lerares een foto van de twee vriendjes naar de moeder van Myles stuurt, blijkt dat de jongens qua uiterlijk heel verschillend zijn, maar Myles zag dat niet. Het Facebookbericht van de moeder van Myles is hier te bekijken.

Productie

Robbie & Roef is een productie van 2-ater en wordt geregisseerd door Urias Boerleider. Ayden Carlo schreef het script voor de voorstelling. Urias is theaterregisseur en dramadocent aan de toneelacademie van Maastricht. Daarnaast is hij ook werkzaam als acteur. Hij was onder andere te zien in de series Spangas en Dokters.

Robbie & Roef: dé voorstelling van de kinderboekenweek 2020.

Robbie & Roef

Leeftijd: 4+

Duur: 40 minuten

Regie: Urias Boerleider

Script: Ayden Carlo

Spel: Kevin Wekker en Melle Berendse of Yaron Mesika