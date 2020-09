Verslaving is een behandelbare ziekte. Het is alleen praktisch onmogelijk om op eigen wilskracht met alcohol, drugs of een andere verslaving te stoppen. Gelukkig is er in Nederland voldoende professionele begeleiding.

Bij afkicken, ontwennen of detoxen protesteren lichaam en geest heftig. Juist daarom is professionele hulp onmisbaar om succesvol van een verslaving af te komen. De Nederlandse afkickklinieken behoren tot de top van de wereld.

Hoe werkt het?

Afkicken lukt het best als je even weg bent uit je eigen omgeving. Het is belangrijk om een ander dagritme te volgen, uit de buurt te blijven van bekende verleidingen en om andere mensen om je heen te hebben die serieuze en professionele aandacht besteden aan jouw probleem. Een directe opname in een afkickkliniek kan soms al binnen 24 uur geregeld worden. Afkickkliniek Spoor6 biedt diverse behandelmogelijkheden van individuele counseling tot intensieve dagbehandeling. De eerste twee weken van de ambulante behandeling verblijft de cliënt overdag van maandag tot en met vrijdag in het sfeervolle behandelcentrum in Bussum. ’s Avonds en tijdens de weekenden kunnen de cliënten hun nieuw verworven vaardigheden thuis in de praktijk brengen. De dagbehandeling vindt plaats in kleine groepen, met vaste groepstherapeuten.

Is het veilig?

Zonder professionele hulp kan afkicken gevaarlijk zijn. Vooral bij langdurige verslaving aan alcohol of drugs is medische begeleiding bij het stoppen een vereiste. Abrupt stoppen (cold turkey) kan zelfs tot ernstige medische gevolgen leiden, zoals toevallen of hartproblemen. De benodigde begeleiding hangt af van iemands persoonlijke situatie. Voor de één is een kort en licht programma afdoende, terwijl een ander beter geholpen is met een intensieve en langdurige behandeling. Iedere behandeling richt zich op het erkennen van het probleem en het verkrijgen van inzicht in de verslaving. Obstakels die herstel in de weg staan, worden tijdens individuele sessies en via opdrachten aangepakt. Via een stappenplan wordt gewerkt aan verandering en het verhinderen van terugval.

Welke ontwenningsverschijnselen zijn er?

Voor iedereen verloopt het afkickproces anders. Zo heeft de een meer last van ontwenningsverschijnselen dan de ander. Dat hangt samen met de soort verslaving (welk middel), hoe lang iemand al verslaafd is en de lichamelijke toestand. Bekende lichamelijke verschijnselen zijn rillen en trillen, hartkloppingen, vermoeidheid, zweten, slapeloosheid en/of darmkrampen en diarree. Op geestelijk vlak kan afkicken extreme verlangens oproepen die ook na het afkicken nog kunnen aanhouden. Veel mensen hebben moeite om de dag door te komen. Wie het echter volhoudt, zal ervaren dat al deze verschijnselen uiteindelijk verdwijnen.