Fusie sterkt Danscentrum Utrecht

Met een verrassend groot aanbod voor jong en oud met meer dan honderd danscursussen is het Danscentrum Utrecht klaar voor het seizoen 2020-2021. Artistiek leider Marieke van der Ven vertelt wat de voordelen zijn van de fusie tussen de dansafdeling van het Utrechts Centrum voor de Kunsten en het Danscentrum Utrecht.

Utrecht - "Door de fusie beschikken we nu over meer danszalen, kunnen we een nog breder aanbod doen op het gebied van amateurdans, maar zijn we ook in staat om wie wil doorgroeien daarop voor te bereiden en met raad en daad bij te staan. Dat maakt het echt te gek."

Het faillissement van het UCK vorig jaar - waarbij ook de dansafdeling de deuren gesloten zag worden - is een gepasseerd station. "Gelukkig", zegt Van der Ven, "waren er tussen het Danscentrum Utrecht en UCK-dans goede contacten via Hedwig Duykers en Aino Merits. Zij legden de basis voor de samenwerking en de nieuwe toekomst."

Naast Jolet van Erkel voor de zakelijke leiding, is Van der Ven degene die nu als artistiek leider de krachten bundelt. "Het Danscentrum Utrecht was de school die sterk was op gebied van de moderne dans en het UCK onderscheidde zich al jarenlang met cursussen van hiphop dansen tot ballet en klassiek. Het bleek elkaar heel goed aan te vullen en zorgt er nu voor dat we een breed aanbod hebben op drie geweldige locaties in de Mgr. van de Weteringstraat, op de CultuurCampus in Vleuterweide en op het Domplein, waar we zelfs over drie studio's beschikken."

Van voorheen 68 naar 118 cursussen (gegeven door 25 verschillende docenten), zegt Van der Ven dat het nu ook mogelijk is naast allerlei soorten dans, ook een breed publiek te kunnen bereiken. "Er zijn cursussen voor jong en oud.'' Een ander groot voordeel ziet de artistiek leider in het feit dat wie door wil groeien in dansen meer mogelijkheden daarvoor kan vinden in de nieuwe dansschool. "Ons aanbod kent diverse niveaus, dat maakt het doorgroeien, naar zelfs semi-professioneel, veel eenvoudiger."